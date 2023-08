Des activités de formation pour les 50 ans et plus

L’Association pour le développement des ainées et ainés à l’UQAR (ADAUQAR) offre une nouvelle programmation d’activités de formation ainsi que des conférences et des visites pour la saison automnale.

Les activités s’adressent aux personnes de 50 ans et plus des régions du secteur ouest de la Côte-Nord, du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine.

Ces différentes activités se dérouleront selon trois modes de participation : en présence à, Rimouski, Rivière-du-Loup, La Pocatière et Saint-Alexandre-de-Kamouraska; en mode virtuel via la plateforme Zoom; et en mode comodal avec une participation simultanée en présence et sur Zoom.

Conférence d’ouverture

La conférence d’ouverture, Sculpter l’humain, portera sur la représentation du corps humain en sculpture et elle accueillera le réputé sculpteur rimouskois Roger Langevin.

« Notre conférencier dessinera aussi une esquisse durant sa conférence à partir de suggestions sur un thème portant sur les relations humaines proposées par les personnes participantes », informe l’organisme, par voie de communiqué.

La conférence d’ouverture aura lieu le 13 septembre à 13 h 30, à l’amphithéâtre F-210 de l’UQAR et sur Zoom. C’est ouvert à tous et gratuit, mais il faut préalablement s’y inscrire.

Activités de formation diversifiées

Comme d’habitude, des formations sont offertes en langues (anglais, espagnol et allemand) et en informatique.

On peut aussi s’inscrire à une variété d’ateliers : écrire une nouvelle; explorer les œuvres de quatre grands artistes; le cinéma comique américain; les aires marines protégées; René Lévesque, le Gaspésien; l’histoire du Québec par ses premiers ministres; nos ancêtres acadiens; la gouvernance d’un OSBL; la santé du cerveau; comment être grands-parents…

« La philatélie, la photo, les champignons et la gastronomie Fourchette bleue donneront aussi de belles occasions de découvertes. Enfin, des récits de voyages sont proposés vers des destinations comme l’Irlande, le Sahara, la Guyane et l’Espagne », est-il résumé.

Conférences et visites inspirantes

Quatre conférences et trois visites seront offertes au cours de l’automne. Ces activités sont gratuites pour les membres de l’ADAUQAR.

Au programme : une conférence de la journaliste de Radio-Canada Madeleine Blais-Morin, originaire de la Gaspésie, et aussi, des conférences sur la représentation de l’enfant dans l’art canadien, sur la masculinité et sur l’histoire économique de Rivière-du-Loup.

Également au programme, une visite du vignoble Amouraska (à Saint-Alexandre-de-Kamouraska); une visite de l’entreprise Premier Tech (à Rivière-du-Loup); et une visite du Musée de l’agriculture et de l’alimentation (à La Pocatière).

Notons qu’une séance d’information virtuelle sur Zoom pour tout savoir sur la programmation d’automne est prévue le 8 septembre, à 13 h 30. Plusieurs formateurs seront présents et pourront répondre aux questions. Cette activité est gratuite.