Manque de personnel à la traverse de Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine

Le manque de personnel rend impossible l’opération de façon pleine et entière de deux navires à la traverse de Tadoussac-Baie-Saint-Catherine. Une modification de service est donc prévue entre le 6 septembre et le 5 octobre.

Voici les modifications qui sont faites à l’horaire.

De minuit à 6 h : un seul navire en fonction, un seul départ par heure de chaque rive.

De 6 h à 10 h : un seul navire en fonction, départ toutes les 40 minutes de chaque rive.

De 10 h 20 à 17 h 20 : deux navires en fonction, départ toutes les 20 minutes de chaque rive.

De 18 h à minuit : un seul navire en fonction, départ toutes les 40 minutes de chaque rive.

« La STQ est consciente des inconvénients causés par cette situation et, dans les circonstances, elle préfère être prévoyante et s’assurer d’offrir un service fiable et prévisible à la clientèle de la traverse plutôt qu’annoncer une modification ou l’annulation complète des traversées à la dernière minute », mentionne la Société des traversiers du Québec par voie de communiqué.

Les efforts de recrutement et de formation se poursuivent afin de reprendre l’horaire normal le plus rapidement possible, informe-t-on.