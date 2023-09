Fred Morneau, champion provincial de Québec Mud Drag

Le Portneuvois Fred Morneau n’est pas revenu les mains vides de la finale du circuit de courses d’accélération Québec Mud Drag, tenue le 2 septembre à Sainte-Florence dans la Matapédia.

Le passionné a remporté son pari et a terminé au top du classement dans deux catégories, soit 4 cylindres stock et 4 cylindres modifié. Dans les classes 4 cylindres open et 6 cylindres stock, le compétiteur a obtenu la médaille d’argent.

C’est donc mission accomplie pour Fred Morneau et son Jeep TJ orange. Le résident de Portneuf-sur-Mer remercie ses commanditaires et ses supporteurs qui l’ont encouragé tout au long de la saison.

Il est prêt à reprendre le volant l’an prochain.