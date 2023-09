Le retour d’Alexandre Belliard à Tadoussac

Dans le cadre des festivités entourant le remplacement de la plus vieille cloche de l’Amérique française à Tadoussac, l’auteur-compositeur et interprète Alexandre Belliard sera en spectacle les 15 et 16 septembre avec son spectacle Tadoussac, une porte vers l’Amérique.

Alexandre Belliard avait effectué un tour de maître en présentant son spectacle à Tadoussac 80 fois en 80 jours en 2021.

Le musicien fait vivre le temps d’un spectacle les figures qui ont marqué l’histoire du village, et plus généralement de l’Amérique française comme Pierre Chauvin, Samuel de Champlain et le chef montagnais Anadabijou.

« C’est sûr que je vais faire beaucoup de chansons en lien avec Tadoussac, et j’ai ajouté quelques petites nouveautés pour les gens qui ont déjà vu le spectacle », promet Alexandre Belliard.

Ses chansons sont entrecoupées de monologues sur l’histoire et ses personnages.

« Je raconte des histoires avec beaucoup d’humour, tout en passant de l’information sur l’histoire. Les gens passent par toutes sortes d’émotions, et je termine avec une chanson », dévoile l’artiste.

« Ce n’est jamais exactement le même spectacle. Je me prépare toujours un peu tout dépendant où je vais pour intégrer de nouveaux éléments dans ma performance », ajoute-t-il.

Le spectacle d’Alexandre Belliard sera présenté à l’église Sainte-Croix à 19 h 30 le vendredi 15 septembre en formule payante, et sera ouvert à tous.

L’artiste remontera sur scène samedi lors du cocktail dînatoire pour accueillir la délégation française qui apporte la nouvelle cloche qui sonnera à nouveau à Tadoussac.

Alexandre Belliard enchaîne spectacle sur spectacle, et indique que ce sera son seul passage dans la région cette année. « Pour 2023, c’est maintenant ou jamais », souligne-t-il avec humour.