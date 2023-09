Les transports : la priorité du député Montigny cet automne

À la veille de la rentrée parlementaire, le député de René-Lévesque, Yves Montigny, martèle qu’il fera tout ce qu’il peut cet automne pour gagner du terrain sur les dossiers liés au transport dans sa circonscription.

Les traversiers, les avions et la route 138 dans son entièreté font partie des demandes que le député formule auprès de son gouvernement. « On a vu qu’il y a un achalandage important, particulièrement dans le secteur de la 138, en Haute-Côte-Nord », déclare-t-il, faisant référence à la réduction de service de la Société des traversiers du Québec en raison d’un manque de main-d’œuvre.

Il renchérit déclarant : « La STQ, pour la traverse de Baie-Sainte-Catherine à Tadoussac, on le sait depuis longtemps, […] même au cabinet de la ministre des Transports, il y a une problématique de manque de main-d’œuvre. »

« On a vu une annonce qui était, pour moi, j’espère maladroite de leur part, mais totalement inacceptable », plaide ensuite le député. « Ce n’est pas vrai que sur la Côte-Nord, on va accepter que la STQ nous dise qu’il y aura une diminution de service parce qu’il manque de main-d’œuvre. Mais on aime mieux vous le dire d’avance qu’on ne sera pas bon, parce qu’on ne sera pas bon, mais en le sachant d’avance, ça sera moins pire », rapport Yves Montigny.

Le député le rappelle, il « ne faut pas accepter ce genre de discours de la Société des traversiers du Québec ». C’est pourquoi il est prévu qu’il rencontre la vice-première ministre du Québec et la ministre des Transports, Geneviève Guilbault.

Dans les airs

Tout n’est pas non plus tout rose dans les airs, alors que les plaintes continuent de déferler contre le service de la compagnie Air Liaison. En revanche, il y a déjà des améliorations, note le député : « Ils sont desservis cette semaine la Côte-Nord avec des appareils plus gros, plus fiables, plus modernes. »

« Pour le transport aérien, l’enjeu est qu’il ne s’agit pas d’une société d’État qui opère le service de transport sur le territoire nord-côtier », explique celui qui souhaite aider pour « éviter la problématique de service incertain ».

Rappelons qu’à la suite de sorties médiatiques de son prédécesseur, le député Martin Ouellet, et d’autres représentants de la Manicouagan, Yves Montigny ne se disait pas favorable au projet de la coopérative de Transport régional du Québec (TREQ) comme alternative.

« Non, on n’a pas balayé l’option d’une entreprise comme TREQ. Je dis simplement que toutes les entreprises qui veulent opérer sur le territoire peuvent être analysées. Mais TREQ, ça n’existe pas », explique fermement le député.

« On ne peut pas financer une entreprise qui n’opère pas au détriment d’une entreprise québécoise qui opère. […] Comme responsable du dossier du transport aérien, je dois assurer un service immédiat », soutient celui qui est en communication constante avec les responsables pour améliorer le service actuel.

« C’est important d’être capable d’améliorer le service, et ça marche. On a plus que doublé les vols à l’aéroport de Baie-Comeau dans les derniers mois. Il y a une augmentation de l’offre pour les citoyens », affirme Yves Montigny.

Prolongement de la route

Lorsqu’il est question de transports, le député se dit impliqué dans l’avancement du prolongement de la route 138. « On est aussi déjà en étude d’opportunité dans d’autres tronçons que personne ne parlait auparavant », déclare M. Montigny. « C’est un prioritaire pour les citoyens de la Côte-Nord et pour les élus. […] On est le gouvernement qui s’est le plus avancé », poursuit-il.

Tous les caucus

Tout au long de la session parlementaire d’automne à l’Assemblée nationale, Yves Montigny suivra plusieurs autres dossiers. « J’ai beaucoup de dossiers comme adjoint de la ministre des Transports, en commission parlementaire », indique-t-il.

Par exemple, il y a le projet de loi sur l’expropriation, tout comme un futur projet de loi sur les agences de transport. Sur ce dernier, M. Montigny précise : « Ça va beaucoup m’occuper et je suis d’autant plus content que ce soit un député de région qui y soit impliqué. Ce n’est pas juste une agence pour les grands projets en ville, […] ça doit aussi concerner les grands projets régionaux. »

« Je suis extrêmement présent partout, dans tous les caucus qui se sont créés », ajoute l’homme politique, citant en exemple les caucus autochtones et régionaux. « Je m’assure de faire réaliser les enjeux de la Côte-Nord à chacun de ces caucus. […] Je suis aussi présent dans le bureau de mes collègues pour qu’ils comprennent les enjeux d’une région atypique comme la Côte-Nord », conclut-il.

À lire aussi sur le même sujet :