Le Festival du Fjord réussit son pari

Le Festival du Fjord est un événement à retenir et à placer dans le calendrier : la jeune organisation a réussi son pari en attirant les participants par centaines durant quatre jours de festivités du 31 août au 3 septembre.

Explosif, c’est le qualificatif qui décrit bien la première édition du Festival du Fjord, selon Nancy Lamontagne, vice-présidente du conseil d’administration.

« Je trouve que ç’a fait bouger le village, et les gens ont embarqué dans notre folie », laisse-t-elle entendre.

Questionnée à savoir quel était le moment marquant des 4 jours de festivités, la réponse de l’organisatrice ne se fait pas attendre : « le spectacle des Drags du Fjord ».

Une conversation sérieuse avec Kevin le laitier.

Initialement prévu dans l’église du village, le spectacle a suscité la controverse lorsqu’il a été annoncé et l’organisation a dû faire volte-face.

Cependant, ce sont environ 300 personnes qui ont répondu à l’appel et qui ont assisté au spectacle au centre récréatif de la municipalité.

« La drag, c’est quelque chose qu’on ne connaît pas. Je pense que les gens ont découvert quelque chose de différent », indique Nancy Lamontagne.

« Les spectateurs ont été éblouis, et j’ai reçu des commentaires incroyables pour en refaire chaque année », fait-elle savoir du même souffle.

David Pineau en concert.

Bon achalandage

Les autres spectacles ont attiré entre 100 et 200 personnes, et les activités destinées aux jeunes et aux adolescents ont également laissé dans leurs sillages de bons souvenirs.

Nancy Lamontagne révèle que David Pineau a été son coup de cœur personnel. « Il a été généreux, et il a pris le temps de jaser avec les gens après le spectacle. En plus, il était super talentueux », souligne-t-elle.

« Nous avons pu compter sur l’aide d’environ 30 bénévoles, et c’est grâce à eux si le festival a été possible », conclut l’organisatrice.

Les jeunes et les adolescents n’ont d’ailleurs pas été mis de côté pour cette première édition de la nouvelle mouture du Festival du Fjord : prestation d’un magicien, soccer bulle, peinture et le bus arcade qui propose des jeux vidéo avec des personnages dont les plus vieux se rappelleront, comme Pac-Man et Mario Bros.

L’exposition En route vers le changement des jeunes de la maison des jeunes de Sacré-Cœur et de Tadoussac était également exposée à l’intérieur de la maison des jeunes.

« Les jeunes ont trippé, et c’est sur qu’on va s’organiser pour qu’il y ait toujours beaucoup d’activités pour eux à l’avenir », promet Nancy Lamontagne.