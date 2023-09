La MRC veut entendre les artistes

La MRC de la Haute-Côte-Nord invite le 20 septembre de 8h45 à 15h30 les artistes, les citoyens et les organismes afin de soutenir le développement des talents qui identifient la Haute-Côte-Nord.

Culture Côte-Nord animera des ateliers dans le cadre de La pause culturelle, qui met en valeur le fait que cette rencontre est voulue comme une occasion de donner un espace d’échange.

L’événement vise à recueillir les idées sur la culture sur le territoire, pour éventuellement faire une ou des propositions au conseil des maires.

L’événement de La pause culturelle est visible sur les réseaux sociaux de Culture Côte-Nord et de la MRC de la Haute-Côte-Nord, et des boissons et des repas seront servis lors de la journée.