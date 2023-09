Rassemblement du groupe Developpement durable à Tadoussac le 20 et 21 septembre

Les membres du Groupe Développement durable (DD) se rencontreront à Tadoussac les 20 et 21 septembre afin d’échanger sur leurs initiatives et partager leur expertise.

Le Groupe DD a été créé en 2008 dans le but de permettre aux SADC et CAE du Québec de partager leur expertise en développement durable et de s’entraider dans le développement d’outils.

Le Groupe DD est composé de 52 SADC et CAE représentant en grande partie les territoires ruraux du Québec.

De plus, diverses occasions de s’inspirer de pratiques dans la région leur seront offertes : présentation par la municipalité de Tadoussac sur la protection de l’écosystème face aux enjeux du tourisme; visite d’une entreprise modèle du côté du développement durable, le Groupe Boisaco; présentation sur la biodiversité marine au Centre de découverte du milieu marin; et présentation du plateau de travail du Centre d’activités de la Haute-Côte.