Les projets qui transformeront la Haute-Côte-Nord en 2024

Piste de pump track, logements sociaux abordables, aménagement d’une descente pour la rivière Bersimis, il y aura du nouveau en Haute-Côte-Nord en 2024. Les entrepreneurs risquent d’être très occupés au printemps, puisque la plupart des projets seront amorcés en automne et terminés pour l’été prochain grâce à l’enveloppe du PMVI d’Hydro-Québec qui s’élève à 1,9 M$.

Les 8 municipalités du territoire de la Haute-Côte-Nord ainsi que les ZECS Nordique et Labrieville ont soumis leur projet dans le cadre du Programme de mise en valeur intégrée (PMVI) d’Hydro-Québec avec comme montant maximal de 159 000 $, le tout géré par la MRC de La Haute-Côte-Nord.

12 logements pour aînés à Forestville

La mairesse de Forestville Micheline Anctil ne cache pas son enthousiasme face à la réalisation du projet Villa Forestville, dans les cartons depuis longtemps. « C’était avant le début de la pandémie de COVID-19 », se rappelle-t-elle. « C’est très bienvenu, et très attendu », ajoute l’élue.

Bien que les plans et devis définitifs ne soient pas encore terminés, les logements style 3 ½ et 4 ½ seront disposés en maisonnettes en rangée le long de la 1re Avenue dans la ville de Forestville. Pour la mairesse et la municipalité, ce projet représente une opportunité de libérer des maisons afin de garantir un accès à la propriété à la population.

« Ça répond à un besoin. Je crois qu’il n’y a pas une semaine qui passe sans que quelqu’un m’appelle ou me pose la question à savoir si le projet va toujours se faire », révèle Mme Anctil.

La somme totale du projet s’élève à plus de 5 millions de dollars. « Le site offre un bel environnement avec le boisé et les services à proximité », conclut la femme politique.

Mise en valeur du territoire

Du côté des zones d’exploitation contrôlée, la ZEC Labrieville rénovera ses installations d’accueil et la ZEC Nordique reconstruira le pont de la rivière Chatignies, un affluent de la rivière des Escoumins, située à plus de 30 kilomètres au nord de la municipalité des Escoumins.

Les projets s’élèvent respectivement à 114 552 $ et 44 548 $, et visent à faciliter l’accès aux installations en forêt.

À la municipalité de Colombier, un accès privilégié sur la rivière Bersimis sera ouvert au public au niveau du Chemin de la rivière Betsiamites sur un terrain appartenant à la municipalité.

« Les gens pourront y aller avec leur kayak et leur planche à pagaie. Il y aura un aménagement autour de la plage avec des tables et des bancs », détaille Louise Lefrançois, agente de développement à la Municipalité de Colombier.

Du côté de Sacré-Cœur, la rue Principale sera réaménagée pour permettre aux piétons de profiter pleinement du centre villageois dans le cadre du projet nommé Promenade verte.

Favoriser le tourisme

À Portneuf-sur-Mer, un projet de camping rustique verra le jour près de la côte de sable de l’accueil du camping avec 8 sites prêts pour la saison estivale 2024.

« On peut voir toute la municipalité, la sortie de la rivière et la marina du village. Au niveau visuel, c’est assez dur à battre », remarque Jean-Maurice Tremblay, maire de la municipalité de Portneuf-sur-Mer.

« L’accès va se faire par le camping, pour donner la possibilité aux gens d’utiliser les services qu’il y a au camping comme les douches et les toilettes. Mais les sites seront toutefois sans services », ajoute l’élu.

À Tadoussac, le musée Chauvin aura droit à une cure de rajeunissement avec la totalité de la somme du PMVI. « Il y a un problème de toiture qui cause depuis quelque temps des infiltrations d’eau via la cheminée, et le drain posé autour du poste de traite n’est plus fonctionnel », raconte le maire Richard Therrien.

Mettre du beau dans le village

À Longue-Rive, une piste de pump track sera installée au parc récréatif comme première phase d’un projet d’infrastructures sportives en mai 2024. « Sur la Côte-Nord, ce sera le deuxième site avec cette installation. C’est pour la planche à roulettes, les petites et les grandes bicyclettes et la trottinette en circuit fermé », annonce l’agent de développement, Yves Laurencelle.

Le pumptrack incite les usagers à adopter un mode de vie actif. Photo Mathieu Performance

À terme, des abreuvoirs, un abri solaire et un deuxième circuit d’entraînement multiâges seront installés. « Notre parc récréatif va être à son plein potentiel, et on veut garder l’optique multigénérationnelle dans le but d’inciter tout le monde à faire de l’exercice », ajoute-t-il. Respectivement aux Bergeronnes et aux Escoumins, la construction d’un bloc sanitaire viendra s’ajouter à la place Rodolphe-Pagé et l’extérieur de la maison de la culture sera remis aux normes.