La Côte-Nord pourrait subir les impacts de l’ouragan Lee

Environnement Canada a émis un bulletin d’information sur les cyclones tropicaux. La Côte-Nord pourrait subir les répercussions de l’ouragan Lee, qui est en train de se tourner vers le nord pour poursuivre sa route. Pluie, vent et vagues pourraient être au rendez-vous durant la fin de semaine.

Bien qu’il est encore tôt pour se prononcer précisément sur les impacts de l’ouragan Lee, les prévisions indiquent que la Côte-Nord pourrait être sur la route de ce qu’il en restera.

Simon Legault, météorologue chez Environnement Canada, compare le passage de Lee sur la Côte-Nord à une bonne tempête d’automne.

« Des quantités de pluie importantes, des vents importants, mais rien d’extrême qui permet de penser qu’on aurait des dommages généralisés. Rien de jamais vu », explique M. Legault.

Des effets plus locaux pourraient apporter plus de pluie et de vent par endroits, surtout le long des côtes.

La Basse-Côte-Nord pourrait avoir des vents plus intenses qu’ailleurs dans la région.

« Des quantités de plus de 50 mm sont à envisager, mais rien de certain. Cela dépend de la trajectoire qui va se concrétiser sur le terrain », dit le météorologue.

Des débordements côtiers ne sont pas exclus, mais la hauteur des marées prévues pour cette fin de semaine joue en notre faveur.

Les effets devraient se faire sentir dans la nuit de samedi à dimanche, où le plus gros des précipitations pourrait tomber. L’intensité pourrait varier d’un endroit à l’autre et les prévisions à venir apporteront plus de précisions quant à la force des vents, les quantités de pluie et les risques d’onde de tempête.

L’ouragan qui devrait toucher terre dans les Maritimes sous forme de tempête tropicale et effectuer une transition post-tropicale, faiblira rapidement lors de son passage dans les terres et perdra de son organisation.

Environnement Canada prévoient un élargissement de la circulation de Lee, à mesure que le système se déplacera au nord, ce qui en fera un vaste système duquel certaines parties de l’est du Québec pourraient être touchées.