Le milieu salue la nomination d’Anticosti à l’UNESCO

La nouvelle de l’inscription de l’île d’Anticosti sur la prestigieuse Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO est accueillie avec une joie unanime dans le milieu, bien que plusieurs reconnaissent que le vrai travail doit maintenant s’amorcer. Voici quelques réactions.



« Quelle fierté qu’un joyau de la Côte-Nord soit maintenant reconnu mondialement ! C’est une reconnaissance exceptionnelle que l’UNESCO décerne à l’Île d’Anticosti et ce sont les portes du monde qui s’ouvrent à nous par le fait même. Je tiens à souligner le travail et le dévouement des acteurs locaux dans ce formidable projet. Notre gouvernement a été là pour soutenir la municipalité dans ses démarches et nous continuerons de travailler en collaboration avec celle-ci pour mettre en valeur ce site qui figure désormais à la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO! »



-Kateri Champagne Jourdain, députée de Duplessis



« Je suis très heureux! Il y a du travail derrière ça, ça ne s’est pas fait tout seul! John Pineault, les communautés innues, ce sont les gens de la première heure.<. André Desrochers a fait un travail rigoureux qui a fait en sorte que le dossier est passé sans aucune question. Les devoirs ont été faits, et bien faits. Ça n’a pas toujours été un dossier facile, mais on a su cheminer avec les gouvernements et tous les intervenants. La nomination nous rassure pour la protection de l’île, mais il va rester beaucoup de travail à faire pour être capable de développer ce projet-là. Les principaux défis seront ceux que le milieu va vouloir se donner, mais on peut certainement penser à l’accessibilité, aux infrastructures… C’est un petit milieu! On ne pourra pas du jour au lendemain supporter 100 000 visiteurs! »



-Luc Noël, ex-préfet de la MRC de Minganie

« La SNAP Québec salue l’inscription d’Anticosti à la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO. Nous espérons que cette reconnaissance donnera un élan à la protection d’autres sites sur la Côte-Nord afin de construire une offre écotouristique de calibre international pour cette région. On peut penser à la protection de la rivière Magpie, la création du parc national du Lac-Walker et la protection d’écosystèmes marins exceptionnels à l’ouest de l’île d’Anticosti. »



-Alain Branchaud, directeur général à la SNAP Québec