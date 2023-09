Entrave sur la route 138 aux Bergeronnes

Dans le cadre des travaux de réaménagement de la route 138 amorcés cette année aux Bergeronnes, la direction régionale du ministère des Transports et de la Mobilité durable annonce qu’une entrave est en place depuis ce matin le 20 septembre et ce jusqu’au 3 octobre, afin de procéder à des travaux de dynamitage.

L’entrave est située entre la rue Belvédère-sur-le-Fleuve et la rue de la Savane et il y aura fermetures ponctuelles complètes de la route lors du dynamitage, soit d’une durée de 5 à 10 minutes, ceci à quelques reprises durant la journée. Les travaux de dynamitage sont prévus du lundi au mercredi entre 9 h et 18 h, ainsi que le jeudi de 9 h à 14 h.