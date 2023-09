Plus de 5 000 $ amassés en moins de 24 heures pour le petit Nathaël

La campagne de sociofinancement Gofundme organisée par Geneviève Tremblay et Sabrina Gagné a connu un succès instantané sur les réseaux sociaux.

Le petit Nathaël, 3 mois, a été diagnostiqué avec une maladie génétique encore peu connue qui affecte environ 1 naissance sur 6 000, la Sclérose tubéreuse de Bourneville (STB).

La STB fait apparaître des tumeurs sur les organes du corps, et peut causer des problèmes de retard de développement et d’autisme.

Ce n’est pas tout.

La STB entraîne des crises d’épilepsie, dont a été victime le petit Nathaël le 14 septembre sous forme de convulsions « sans raison apparente », peut-on lire dans le récit soumis par Geneviève Tremblay et Sabrina Gagné.

Le petit Nathaël est atteint d’une maladie génétique rare qui lui a causé des crises d’épilepsie avant d’être vu par les spécialistes. Photo courtoisie

Geneviève Tremblay confirme que Nathaël « est bien, et sa médication pour l’épilepsie est efficace. Ça a permis de calmer ses crises (d’épilepsie) ».

« Il en a refait aucune depuis la première dose. Il est de bonne humeur et fait de petit sourire », confie la soeur de la mère de Nathaël, Myriam Tremblay.

Toutefois, la maladie n’a pas de cure connue et Nathaël devra être suivi des près par des spécialistes en pédiatrie, processus qui est long et épuisant pour le moral pour les parents qui travaillent respectivement chez Northern Data et à l’hôpital des Escoumins.

Les dons serviront à « alléger la charge financière que cette triste nouvelle fait peser sur eux, et leur permettra de s’occuper de Nathaël l’esprit tranquille ».

Jason et Myriam pourront compter sur le support de leurs proches et de la communauté, dont la mobilisation n’est pas encore terminée puisque l’objectif de 10 000 $ semble être en voie d’être atteint.

Au moment d’écrire ces lignes, le montant amassé est de 6 700 $.