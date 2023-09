MRC de la Haute-Côte-Nord : plus de 565 000 pour le développement du territoire

Le conseil de la MRC de la Haute-Côte-Nord a adopté plusieurs résolutions favorisant le développement de la région en séance ordinaire du 19 septembre 2023.

Une somme de 138 000 $ a été répartie entre Instinct Nomade Inc. (30 000 $), au projet d’acquisition du Garage Jos Perron inc. (30 000 $), la clinique de kinésiologie du Fjord (30 000 $), la ferme Sirois (18 000 $) et Aquaculture l’indigène (30 000 $), dans le cadre de la Politique de soutien aux entreprises (PSE).

Trois projets obtiendront une aide financière de la Politique de soutien aux études préalables et fonds d’expertise à la réalisation de projets (PSEFE) : un montant de 26 599,74 $ sera partagé entre la Fabrique Sainte-Croix (8 499,74 $), le Festival de la Chanson (10 000 $) et la pourvoirie Le Chenail du Nord (8 100 $).

La Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) accorde, quant à elle, une aide financière de 50 000 $ à la Municipalité de Colombier pour un parc de planche à roulette et un soutien de 42 142,47 $ à la Ville de Forestville pour de l’équipement de sauvetage. Des montants seront également remis à la Municipalité de Sacré-Cœur (20 700,00 $), à l’école Saint-Luc (6 400,00 $) et au club Les Rôdeurs (8 000 $).

Dans le cadre du Programme de vitalisation municipale, le club de plein-air Le Morillon recevra une aide financière de 100 000 $ pour la bonification du sentier polyvalent Le Morillon. Quant à la Ville de Forestville, un montant de 100 000 $ sera remis pour la phase 2 de la réfection des installations portuaires. La Municipalité de Colombier aura un montant de 17 993,70 $ pour un parc de planche à roulette.

Finalement en ce qui à trait à l’octroi d’un contrat de collecte des matière résiduelles, le conseil a retenu la soumission de Location Excavation R.S.M.F. Inc. comme étant la plus basse soumission conforme et octroie le contrat pour la collecte en porte à porte des matières résiduelles, pour la période débutant le 16 octobre 2023, au prix de 6 964 553,33 $ excluant les taxes applicables, le tout conformément aux documents d’appel d’offres.