Secteur manufacturier : des centaines de postes vacants sur la Côte-Nord

La pénurie de main-d’œuvre est encore bien présente selon les données du deuxième trimestre de 2023 dévoilés par Statistiques Canada. Il y a actuellement 310 postes vacants dans le secteur manufacturier dans les régions de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec.

Il s’agit d’une légère diminution en comparaison au premier trimestre où 315 postes étaient vacants.

Les chiffres de Statistiques Canada démontrent que la Côte-Nord et le Nord-du-Québec ont un taux de postes vacants de 5,3 %, supérieur à la situation de l’ensemble du Québec (4,6 %). C’est le secteur de la fabrication de produits en bois qui est le plus durement touché par la pénurie.

Cette situation est dénoncée par Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) qui demande des mesures gouvernementales pour s’attaquer à la pénurie de main-d’œuvre.

« La compétitivité et le développement de nos entreprises manufacturières de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec et de notre économie en ont souffert. Le gouvernement doit, cette fois-ci, s’assurer que sa planification ait un réel impact pour combler les besoins de main-d’œuvre des entreprises et des manufacturiers du Québec », affirme Véronique Proulx, présidente-directrice générale de MEQ par voie de communiqué.

L’organisation qui représente 1 100 manufacturiers à travers le Québec demande une meilleure planification de la politique migratoire du Québec pour répondre au besoin des entreprises.

Parmi leurs propositions, on retrouve une hausse des seuils d’immigration à 90 000 par année. Des efforts pour la francisation ainsi que la régionalisation de l’immigration doivent également être accomplis.