Une 8e édition pour La Chasse aux abonnés

Le concours La Chasse aux abonnés, organisé par le Réseau BIBLIO de la Côte-Nord (RBCN), est de retour pour une huitième année consécutive.

Le concours, qui se déroulera durant tout le mois d’octobre, vise à inviter les gens (enfants et adultes) à visiter leur bibliothèque municipale et à s’y abonner, afin qu’ils puissent « découvrir ou redécouvrir [leur] bibliothèque municipale et les nombreux services qui y sont proposés ».

Ils deviennent ainsi admissibles au tirage d’un prix, soit une tablette numérique. Le tirage se tiendra le 17 novembre.

Le concours se déroule également durant la Semaine des bibliothèques publiques du Québec, qui aura lieu du 14 au 21 octobre, sous le thème Vous avez changé. Vos biblios aussi!