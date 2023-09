Logement et itinérance : Marilène Gill veut que les réalités nord-côtières soient prises en compte

Les enjeux de l’itinérance et du logement sont différents sur la Côte-Nord que dans les grands centres. C’est pourquoi la députée de Manicouagan, Marilène Gill, clame le gouvernement de prendre en compte les réalités nord-côtières.

Mme Gill est allée à la rencontre d’organismes et d’intervenants de la région le 25 septembre en compagnie de Denis Trudel, député de Longueuil-Saint-Hubert et porte-parole du Bloc québécois en matière de Solidarité sociale. Une consultation qui s’inscrivait dans la tournée panquébécoise du député sur le sujet.

« Sur la Côte-Nord, les défis en logement diffèrent de ceux des grands centres, bien sûr en raison de

la configuration même de notre circonscription, […] mais aussi en raison de sa situation, car elle est enclavée et nordique », commence la femme politique.

Selon les conclusions de Marilène Gill, les besoins en logement sont partout sur la Côte-Nord.

« Que ce soit à Port-Cartier ou à Sacré-Cœur, pour loger les aînés, les familles, les femmes, les travailleurs étrangers, les travailleurs de l’industrie saisonnière, les travailleurs qui effectuent du « fly in fly out », les personnes en situation d’itinérance et j’en passe », poursuit celle qui croit que ces besoins sont pressants et qu’ils nécessitent un engagement rapide et consistant du gouvernement fédéral.

La députée souhaite un financement conséquent à travers des programmes adaptés à chaque milieu, rapidement. « Nous savons déjà que la date butoir de 2030 pour construire 1,1 millions d’unités de logement ne pourra pas être respectée », concède Mme Gill.

À la suite de sa consultation, Denis Trudel déposera un rapport contenant des recommandations au ministre responsable du logement. « Je le rencontrerai pour lui faire part des attentes de la Côte-Nord et du Québec. Il faut que ça bouge! Je vais donc secouer le gouvernement, car c’est la priorité de notre monde, et que toute priorité des Québécois en est une du Bloc Québécois », renchérit-il.

Les organismes et intervenants qui n’ont pas été rencontrés peuvent acheminer leurs commentaires et suggestions au bureau de la députée de Manicouagan.