Nouvelle mouture de la politique culturelle de la MRC de la Haute-Côte-Nord

Artistes, représentants d’organismes et acteurs importants du secteur culturel de la Haute-Côte-Nord se sont prêtés à un exercice de remue-méninges très révélateur la semaine dernière, permettant de dépoussiérer la politique culturelle de la MRC, document qui n’a pas été revu depuis 2014.

C’est dans cet esprit que les artistes et organismes furent invités à venir discuter et échanger leurs idées à l’occasion d’une journée avec les membres du développement économique, social, culturel et touristique de la MRC le 20 septembre dernier.

Kat Lynn Brisebois-Gagnon, conseillère en développement culturel à la MRC, souligne qu’une fois les données compilées et présentées au conseil des maires de la MRC, la politique sera « assez structurée pour faire en sorte que la culture se démarque chez nous », prévoit-elle.

La conseillère en poste depuis un peu plus d’un an invite les artistes et organismes à venir à sa rencontre, puisque de multiples programmes de financement existent pour favoriser le développement de la culture dans la région.

« Les gens du Festival St-Marc Pardu dans l’bois ne pensaient pas du tout qu’ils pourraient avoir du financement pour leurs activités lorsqu’ils sont venus me voir », raconte-t-elle.

Selon la conseillère, les bibliothèques auraient à gagner si elles étaient s’intégraient à la nouvelle mouture de la politique culturelle.

« Les bibliothèques n’ont pas une place à part dans la politique culturelle en ce moment. Ça pourrait être quelque chose de vraiment gros et d’énorme pour les aider et stimuler leurs activités », indique-t-elle.

Besoin de neuf

Le document de 11 pages datant de 2014 avait besoin d’un vent de fraîcheur, et pas seulement en raison du renouvellement de programme du MCC.

« Elle est rendue à échéance, mais aussi il y a de nouvelles réalités dans le milieu qui ne figurent pas dans la dernière politique », souligne Kat Lynn Brisebois-Gagnon.

L’un de ces nouveaux éléments incontournables est celui des nouvelles technologies, qui transforme la manière dont la culture est consommée et digérée.

« L’opportunité qu’offre le numérique, c’est de créer du contenu et de faire de la promotion en même temps », lance la conseillère.

« Mais je vois bien que la réalité numérique est arrivée, et que la dynamique migratoire fait en sorte que beaucoup d’artistes arrivent, repartent ou restent », ajoute-t-elle.

La conseillère assure vouloir être à l’écoute des artistes et leurs commentaires. « On veut s’assurer que les gens sont au courant, et aller vers les réalités d’aujourd’hui ».