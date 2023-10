La campagne de vaccination commencera le 10 octobre

La campagne de vaccination contre la COVID-19 et d’autres virus respiratoires débutera le 10 octobre pour la population. Pour les milieux plus vulnérables (CHSLD et les résidences pour aînés) commencera dès ce lundi 2 octobre.

Les personnes vulnérables et celles qui les côtoient sont invitées à prendre rendez-vous maintenant sur Clic Santé.

Les vaccins seront disponibles gratuitement pour tous les Québécois, qui souhaitent l’obtenir, avait précisé le Dr Luc Boileau, directeur national de santé publique, en conférence de presse le 28 septembre.

On ne compte pas ouvrir à nouveau de grands centres de vaccination comme on l’a déjà fait durant la pandémie. Les vaccins seront notamment disponibles dans les points de service locaux .

D’autre part de145 000 et 234 000 nouveaux cas ont été enregistrés dans la semaine du 17 au 23 septembre, soit de 21 000 à 33 000 nouveaux cas par jour, selon les données de l’Institut national de santé publique du Québec.