Église Ste-Croix de Tadoussac : vers une transition énergétique

La Fabrique Ste-Croix de Tadoussac a commandé une étude à l’entreprise Altanergy, une première étape d’un vaste projet de remplacement du système de chauffage de l’église qui sert à toute la municipalité.

La fabrique Sainte-Croix a reçu le support financier de 8 499,74 $ de la MRC de la Haute-Côte-Nord via sa politique de soutien aux études préalables et fonds d’expertise à la réalisation de projets pour une étude énergétique.

L’étude fait partie d’un vaste projet de plusieurs centaines de milliers de dollars visant à remplacer le vieux système de chauffage au mazout, qui date du début des années 1950.

« À tous les ans, nous investissons pour le garder en marche. Son rendement est à peu près à 60 % d’efficacité, et il consomme entre 20 000 et 21 000 litres de mazout pour une durée de 8 mois », soutient Pierre Marquis, le président de la fabrique Sainte-Croix.

Le coût du carburant connaît des hausses importantes, et la fabrique doit débourser environ 30 000 $ annuellement pour s’assurer que la température dans l’église demeure convenable lors de son ouverture.

Le problème, c’est que ce système est au-delà de sa durée de vie, « et peut nous lâcher à tout moment malgré les inspections annuelles », détaille Pierre Marquis.

« Les marguilliers vieillissent, et en plus il doit toujours y avoir quelqu’un qui doit s’assurer qu’il y a assez d’huile dans le réservoir et qu’il n’ait pas de problèmes », assure de son côté la secrétaire-comptable de la fabrique Nathalie Murray.

Outre son usage le plus connu lors du Festival de la chanson, l’intérieur de l’église est très fréquenté à Tadoussac.

« En plus d’être utilisée pour la liturgie comme les messes et les baptêmes, elle sert à la Société des Traversiers du Québec, à la troupe de théâtre des Béloufilles, aux réunions de l’âge d’or et à beaucoup d’autres activités de toutes sortes », explique Pierre Marquis.

« Dans le futur, on cherche à avoir des subventions pour mettre ça en marche. Nous essaierons de trouver un spécialiste qui pourrait aller où il faut pour trouver des subventions pour les églises pour ce genre de projet », conclut le président Marquis.