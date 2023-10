Les épiciers ne confirment pas de rabais ou de gels de prix, comme promis par Ottawa

Les principaux épiciers du Canada ne confirment pas encore s’ils se sont engagés à mettre en place des promotions spéciales pour stabiliser les prix des produits alimentaires, comme l’a récemment promis le gouvernement fédéral.

Le ministre de l’Industrie, François-Philippe Champagne, a annoncé la semaine dernière que les épiciers avaient présenté des premiers plans pour stabiliser les prix, qui comprennent des rabais, des gels de prix et des campagnes de garantie du meilleur prix.

La Presse Canadienne a contacté les épiciers Loblaw, Empire, Metro, Walmart et Costco, pour confirmer exactement ce que chacun d’eux a promis de faire.

Metro a refusé de commenter, tandis que Loblaw, Empire et Costco n’ont pas répondu à notre demande de commentaires.

Dans une réponse écrite, une porte-parole de Walmart Canada a déclaré que l’entreprise avait partagé avec le gouvernement son intention de continuer à offrir «des bas prix tous les jours», ce qui fait référence à la stratégie de l’entreprise consistant à offrir des prix bas sur une base régulière, plutôt qu’en promotion uniquement.

«La semaine dernière, nous avons expliqué au gouvernement comment nous continuerons d’offrir quotidiennement des prix bas aux Canadiens en ces temps difficiles», a affirmé Stephanie Fusco, directrice principale des affaires de l’entreprise.

«Nous prenons des mesures pour lutter contre l’inflation et maintenir les prix bas, et dans notre proposition, nous avons également formulé plusieurs suggestions sur le rôle que le gouvernement et les organismes de réglementation peuvent jouer pour freiner l’inflation des prix alimentaires pour les Canadiens.»

Le gouvernement fédéral a lancé un ultimatum aux épiciers en septembre, affirmant qu’ils devraient présenter des plans visant à stabiliser les prix des produits alimentaires d’ici l’Action de grâce, sous peine de faire face à d’éventuelles mesures fiscales en conséquence.

Cette décision est en lien avec la pression à laquelle les familles canadiennes sont confrontées, alors que les prix des produits alimentaires continuent d’augmenter rapidement. En août, les prix des produits d’épicerie étaient 6,9 % plus élevés qu’il y a un an. Parallèlement, l’inflation annuelle du pays était de 4%.

Cependant, l’annonce faite par le ministre Champagne la semaine dernière sur les engagements des épiciers comportait peu de détails. Il n’a pas donné d’exemples de produits pouvant faire l’objet de promotions particulières, notamment.

Le ministre de l’Industrie a cité à plusieurs reprises d’autres pays, comme la France et le Royaume-Uni, comme exemples à suivre pour les épiciers.

Le gouvernement français a conclu un accord de trois mois avec les chaînes de supermarchés, plus tôt cette année, pour leur permettre de réduire les prix de centaines de produits de base et d’autres aliments, accord qui devrait être prolongé jusqu’à l’été.

Au Royaume-Uni, le géant de l’épicerie Asda a annoncé en juin son intention de geler les prix de 500 produits jusqu’à la fin du mois d’août.

D’autres pays européens ont imposé un contrôle des prix des aliments de base.