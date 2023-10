L’année des records pour la chasse à l’orignal dans les ZECS de la Haute-Côte-Nord

Des résultats exceptionnels, c’est ce qu’a connu la zone d’exploitation contrôlée (ZEC) de Labrieville cette saison pour la chasse à l’orignal. Elle n’est pas la seule à enregistrer des records de récolte en cette année non restrictive.

Un total de 29 bêtes ont été abattues, la plupart durant la première semaine de chasse, sur le territoire de la ZEC de Labrieville. La majorité des captures sont des mâles, soit 20 sur 29.

« Il s’agit d’un record absolu, battant l’ancienne marque qui était de 21 », confirme le président Laurier Goulet au journal Haute-Côte-Nord.

Selon lui, l’impact des feux de forêt de 2018 et des coupes forestières des dernières années se fait sentir de plus en plus. « Les feux qui ont décimé la forêt au nord de notre ZEC durant l’été ont sûrement contribué à l’augmentation du nombre de bêtes sur notre territoire », estime M. Goulet.

Une autre bonne nouvelle : le nombre de groupes de chasseurs a lui aussi été revu à la hausse depuis quelques années. « 84 groupes étaient inscrits pour cet automne, ce qui donne un taux de succès de 35 % », dévoile le président.

Ailleurs

À Forestville aussi, la saison 2023 est une année record alors que 121 orignaux ont été récoltés par les chasseurs. Il s’agit de trois de plus que l’ancien record qui s’établissait à 118 en 2019. Le nombre de chasseurs sur le ZEC de Forestville se maintient au fil des années.

À Longue-Rive, du côté de la ZEC d’Iberville, un total de 54 orignaux ont été abattus. Il s’agit d’une bonne année, mais ce n’est pas un record. Effectivement, en 2019, 67 récoltes avaient été comptabilisées à l’arme à feu et 1 à l’arc.

Pour ce qui est de la ZEC Nordique, aux Escoumins, les données rapportent 34 orignaux capturés en 2023. Selon l’organisation, ce n’est pas la meilleure année en termes de récolte, le record s’élevant à 48. Notons que les captures de la communauté d’Essipit ne sont pas comptées dans ces premiers chiffres, au moment d’écrire ces lignes.

Du côté de Sacré-Cœur, à la ZEC Chauvin, la chasse se termine une semaine plus tard puisqu’elle se trouve dans la zone 28. Les équipes avaient donc jusqu’au 13 octobre pour abattre leur bête.

Un total de 45 orignaux mâles, femelles et veaux garnit le tableau des récoltes de la ZEC à l’ouest du territoire. « Ce n’est pas une année record. C’est dans la moyenne », affirme l’organisation.

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs publiera quant à lui les données pour les résultats de la chasse au gros gibier hors ZEC en janvier prochain.

* Les données dévoilées dans cet article datent du 13 octobre.