Une coureuse de 85 ans a réalisé une course de 20 km à Terre-Neuve

Une coureuse de 85 ans a conclu un parcours sur route de 20 kilomètres, notoirement éprouvant, à Saint-Jean, Terre-Neuve, dimanche, réalisant sa dixième course compétitive et surpassant 121 personnes beaucoup plus jeunes qu’elle.

Florence Barron a couru les pentes abruptes le long du parcours de la course «Cape to Cabot» en deux heures et 20 minutes, une minute de moins que son résultat de l’année dernière.

Mme Barron a été la 267e coureuse à franchir la ligne d’arrivée après une ascension de 150 mètres jusqu’au sommet de Signal Hill, au centre-ville de Saint-Jean. Elle était la seule concurrente de sa catégorie d’âge.

Elle dit qu’elle a commencé à courir à 59 ans, au même moment où son mari a contracté la maladie d’Alzheimer, et qu’elle a utilisé ce sport comme «thérapie».

La coureuse terre-neuvienne Kate Bazeley, qui a représenté le Canada sur la scène internationale, affirme que la femme de 85 ans est vénérée comme une «superwoman».

Mme Bazeley, 39 ans, dit que tous les membres de la communauté des coureurs de Terre-Neuve sont inspirés et impressionnés par le fait que Mme Barron cartonne continuellement.