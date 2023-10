Hockey mineur : la Haute-Côte-Nord et Pessamit s’associent pour former des équipes complètes

Des difficultés à former des équipes complètes dans les catégories M11 et M13 ont causé bien des maux de tête aux associations de hockey mineur de la Haute-Côte-Nord et de Pessamit. Afin de résoudre les problématiques, elles se tournent vers un partenariat gagnant-gagnant.

Cette alliance permet de créer quatre équipes complètes, soit M11 A, M11 B, M13 A et M13 B. Les joueurs ont été évalués et seront divisés dans les différentes formations selon leur niveau respectif. Les équipes devraient être annoncées sous peu.

” Cette année, nous nous retrouvions avec un problème au niveau de certaines de nos équipes, soit on avait trop de jeunes ou pas assez “, explique Frédéric Gagnon, vice-président opération hockey pour les Prédateurs de la Haute-Côte-Nord.

” On a cherché plusieurs solutions et après de nombreuses discussions entre les responsables hockey de notre association, le coordonnateur de Hockey Côte-Nord, Jean-Philippe Simard, et Jimmy Bacon, président de l’association de Pessamit, nous en sommes venus à la conclusion qu’un partenariat entre nos deux associations serait un moyen de résoudre nos problématiques respectives “, ajoute-t-il.

Pour Jimmy Bacon, cette entente est également bienvenue. ” Nous sommes en restructuration et nous avons le désir de permettre à nos jeunes de jouer au hockey chez nous. Cette entente nous permet d’offrir à nos jeunes l’opportunité de représenter les Castors de Pessamit “, estime-t-il.

Un logo commun

Ce nouveau partenariat est déjà illustré par un logo commun et un nom d’équipe : Mamu Alliance.

” Afin de bien illustrer l’esprit de collaboration derrière ce partenariat, nous avons réfléchi afin de créer un logo commun qui représente les deux associations “, commente Claudine Roussel, responsable des communications pour l’Association de hockey mineur de la Haute-Côte-Nord.

Le nom fait référence à la Grande alliance (moment historique entre les autochtones et les Français qui s’est déroulé à Tadoussac en 1603). Mamu signifie ensemble en langue innue.

Quant au logo, on y retrouve les couleurs gris et rouge pour représenter les deux associations. La disposition des différents éléments se veut représentative du ” partage des talents, des ressources et de la fusion de ces deux entités en une Mamu-Alliance “, selon les partenaires.

Par voie de communiqué, les deux associations disent souhaiter que ” cette collaboration puisse servir d’exemple quand vient le temps de travailler pour l’avenir de nos jeunes “.