Les naissances de 2022 soulignées à Forestville

Renaud Forest et sa maman Anne-Marie Bernard, Malcom Roussel et sa maman Carolanne Tremblay, Éli en compagnie de ses parents Roxanne Hovington et Éric Langelier posent aux côtés du pommier en compagnie de la mairesse Micheline Anctil et Jérôme DubéVallée, agent de développement municipal.