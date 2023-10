Un tout premier Match des fans organisé par le Drakkar de Baie-Comeau

Le 18 novembre aura lieu le tout premier Match des fans organisé par l’organisation du Drakkar de Baie-Comeau. Il sera l’occasion de remercier les partisans pour leur support et leur engagement.

Une foule d’activités, de promotions et de cadeaux est prévue pour l’événement, en partenariat avec les restaurants Bérubé inc.

Les partisans qui se procureront un billet pour la partie du 18 novembre en obtiendront un pour celle du 19 gratuitement. Le Drakkar affrontera les Olympiques de Gatineau devant ses nombreux admirateurs.

Notons qu’aucun frais de livraison lors des achats sur la boutique en ligne ne sera chargé le jour de ce match.

Parmi les activités à l’ordre du jour, on retrouve notamment la visite des vestiaires des joueurs le 18 novembre de 12 h à 13 h. Le Salon Galerie du Tapis sera ouvert dès 14 h pour permettre aux partisans de se réunir et d’avoir accès au bar. La présence d’un DJ est aussi prévue lors de l’avant-match au Salon Galerie du tapis.

Les partisans pourront participer au choix de chansons qui seront jouées lors de la partie. Toute personne présente au match repartira avec un cadeau et plusieurs tirages auront lieu pendant l’engagement.

Le foodtruck Lokma Choco sera présent dans le stationnement et une séance d’autographes se tiendra après la partie.

« Les partisans du Drakkar ont répondu présents depuis le début de la saison, et nous en sommes très reconnaissants. On a donc décidé de tenir ce match, où le fan est mis en valeur, pour les remercier. Cette année, ce sont des foules impressionnantes qui prennent d’assaut le Centre Henry-Leonard, et à chaque partie, ils ont un impact sur le match. On a aussi pensé aux gens qui nous suivent de l’extérieur, ou qui ne peuvent pas se déplacer pour la partie en offrant de payer la livraison sur notre boutique en ligne », commente Joëlle Bernier, directrice des opérations du Drakkar.

Pour bénéficier du forfait 2 pour 1 sur les billets, les acheteurs devront cliquer sur la bannière jaune Match des fans sur cette page : https://ledrakkar.ticketacces.net/fr/organisation/index.cfm.