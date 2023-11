Yves Montigny échange avec le Conseil nordique en Norvège

Le député de René-Lévesque, Yves Montigny, a échangé sur les enjeux relatifs à la sécurité régionale et internationale à l’occasion de la 75e session du Conseil nordique, à Oslo, en Norvège, le 1er novembre.

À titre de représentant du Québec, l’élu nord-côtier a pu en apprendre davantage sur les bonnes pratiques à adopter afin de faire face aux nombreux défis auxquels les sociétés sont confrontées.

« Les similitudes entre les pays nordiques et le Québec sont indéniables et les enjeux, pratiquement les mêmes. Ce contexte particulier constitue donc un terreau fertile pour les échanges et permet de comparer les différentes approches empruntées par les pays présents », assure-t-il sur ses réseaux sociaux.

Le Conseil nordique est un forum de coopération entre les institutions parlementaires des pays nordiques. Créé en 1952, il compte 87 sièges répartis entre le Danemark, la Finlande, l’Islande, la Norvège, la Suède, les Îles Féroé et le Groenland.

Thèmes d’intérêt pour le Québec

Selon M. Montigny, la guerre en Ukraine et le conflit israélo-palestinien ont occupé beaucoup de place dans les échanges, mais d’autres thèmes d’intérêt ont aussi été abordés.

Il est question de « l’intelligence artificielle, la transition énergétique, l’éducation, la mobilité en régions éloignées, les changements climatiques, la jeunesse et la santé ».

« Le Conseil nordique s’est d’ailleurs doté d’une vision à l’horizon 2030, dont l’objectif vise à faire en sorte que la région devienne la plus durable et la plus intégrée au monde », ajoute le député dans sa publication.

Au final, pour l’;lu québécois, le but était de mieux comprendre comment les parlementaires et les gouvernements peuvent agir face aux nombreux défis évoqués, « au bénéfice des populations que nous représentons ».