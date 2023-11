Guy Hall, bénévole extraordinaire du réseau cyclable au Québec

Le Baie-Comois Guy Hall a remporté le prix de bénévole extraordinaire au congrès de l’Association des Réseaux Cyclables du Québec (ARCQ) tenu les 18 et 19 octobre à St-Raymond de Portneuf.

Trésorier et bénévole engagé à la Corporation Véloroute des Baleines, M. Hall a vu souligner son engagement et son travail pour la mission de l’organisme qui œuvre pour le développement et la promotion d’un réseau cyclable sécuritaire et attrayant dans la région.

« Guy est le trésorier à la Corporation Véloroute des Baleines depuis 2017. C’est un excellent trésorier. Il est minutieux et respectueux des règles. Mais il en fait beaucoup plus que la tenue de livres », affirme Denis Villeneuve, directeur général bénévole de l’organisme.

Guy Hall a pris les rênes de la comptabilité en 2017, un moment très important et particulièrement exigeant pour le trésorier. « La Corporation débutait alors l’aménagement de 3 projets de pistes cyclables complétés entre 2017 à 2023, un investissement total de 3,5 millions de dollars réunissant 15 partenaires financiers », précise M. Villeneuve, par voie de communiqué.

Parmi ses implications, le Baie-Comois agit comme formateur bénévole dans les écoles primaires de la région pour le programme Cyclistes avertis de Vélo-Québec. Il est membre du comité organisateur de la Randonnée Vélo-Vallée.

« Guy répond toujours présent, lors des nombreuses corvées de bénévoles pour l’installation de balises, pour l’entretien de nos pavillons d’informations entre Tadoussac et Godbout ou pour couper des branches envahissantes », témoigne Denis Villeneuve.

Aussi, il est impliqué depuis nombre d’années, dans l’organisation du Tour du silence à Baie-Comeau.

« Plus que tout, c’est une personne attentionnée, joviale, fort sympathique et super dévouée qui a été honorée du Prix bénévole extraordinaire au congrès de l’ARCQ. Merci beaucoup Guy Hall », de conclure le directeur général avec fierté.