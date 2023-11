Plan d’Hydro-Québec : Alain Thibault espère que la Côte-Nord aura des mégawatts

Les municipalités et les communautés autochtones de la Côte-Nord devraient devenir des promoteurs de projets d’énergie, soutient le maire de Port-Cartier et préfet de la MRC de Sept-Rivières, Alain Thibault, qui espère aussi que des mégawatts seront accordés pour le développement de la région.

Le maire de Port-Cartier a qualifié « d’extrêmement ambitieux » le plan d’action d’Hydro-Québec dévoilé jeudi, qui prévoit des investissements entre 155 et 185 milliards de dollars dans les prochaines années et la production d’électricité supplémentaire équivalente “à la centrale LG-2, Manic-5 et le Complexe de La Romaine”, a résumé le PDG d’Hydro-Québec, Michael Sabia.

Alain Thibault espère que la région ne sera pas oubliée.

« Ici sur la Côte-Nord, on a besoin de mégawatts et c’est ici qu’on la fabrique, et j’espère que ça, ça va être tenu en compte dans les négociations qu’il va y avoir », a-t-il commenté.

Selon lui, la Côte-Nord a besoin d’environ 1 000 MW pour se développer.

« À Port-Cartier, j’ai une moyenne entreprise qui veut s’installer à Port-Cartier, qui a déjà commencé à investir. On a besoin de 7,5 MW. Ce n’est pas beaucoup, mais nous n’avons même pas passé dans la première annonce qu’il y a eu », a déploré M. Thibault.

Partie prenante

À la veille de la préparation du budget, Alain Thibault voit aussi une façon de diversifier les revenus pour les municipalités en devenant des investisseurs de projets éoliens, par exemple.

« On pourrait en faire profiter nos citoyens beaucoup plus en devenant des parties prenantes, des investisseurs », dit-il. « Pourrions-nous réaliser un tel projet [éolien] en harmonie avec les communautés innues en devant tous promoteurs, dans le but de se rapprocher, se connaître et faire des affaires ensemble », propose-t-il.

Un projet commun viendrait également contribuer à la réconciliation, souligne M. Thibault.

Pour le maire de Port-Cartier, il est clair que le potentiel de développement de l’éolien à Pentecôte ne se résume pas au projet actuel d’Apuiat.

Ce dernier rapportera 500 000 $ par année en redevance à la municipalité pendant 30 ans, mais le maire voit plus grand.

« Ça reste encore à être investigué, à savoir s’il pourrait y avoir une phase 2 ou 3 d’Apuiat, où les communautés on pourrait arriver et être partenaires d’un futur agrandissement », lance-t-il.