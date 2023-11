Le taux de chômage d’octobre à 5,7 % au Canada et à 4,9 % au Québec

Le taux de chômage s’est établi à 5,7 % le mois dernier au Canada, selon ce que rapporte vendredi Statistique Canada.

Il s’agit d’une quatrième hausse mensuelle au cours des six derniers mois. Depuis avril, le taux a augmenté de 0,7 point de pourcentage au pays, après s’être maintenu à un creux presque record de 5 % de décembre 2022 à avril dernier.

L’agence fédérale ajoute qu’au Québec, le taux de chômage a été mesuré à 4,9 % le mois dernier, en hausse de 0,5 %. L’emploi a reculé de 22 000, ou de 0,5 %.

L’économie canadienne a créé 18 000 emplois en octobre, une augmentation de 0,1 %, comparativement à des hausses de 0,3 % en septembre et de 0,2 % en août. L’emploi a progressé le mois dernier dans la construction de même que dans l’information, la culture et les loisirs. En revanche, des reculs ont été observés dans le commerce de gros et de détail et dans la fabrication.

Statistique Canada signale que le mois dernier, l’emploi a augmenté dans quatre provinces, notamment de 1,7 % en Nouvelle-Écosse et de 0,6 % au Nouveau-Brunswick, alors qu’il n’a que peu varié à l’Île-du-Prince-Édouard.

De septembre à octobre, le taux de chômage a reculé dans les trois provinces des Maritimes: de 7,2 % à 6,6 % au Nouveau-Brunswick, de 6,9 % à 6,6 % en Nouvelle-Écosse et de 6,3 % à 6,2 % à l’Île-du-Prince-Édouard.