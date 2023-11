Dans la nuit du 4 au 5 novembre, on recule l’heure

Dans la nuit du 4 au 5 novembre, il sera temps de reculer l’heure. Même si c’est signe que l’hiver est à nos portes, un point positif est à considérer. Nous aurons une heure de sommeil de plus cette nuit-là.

Toutefois, les soirs seront désormais plus noirs rapidement, mais le soleil se lèvera plus tôt. Cette norme nord-américaine demande d’avancer l’heure le deuxième dimanche de mars et de la reculer le premier dimanche de novembre comme ce sera le cas cette fin de semaine.

L’heure sur les horloges sera donc à changer, mais les téléphones cellulaires et les ordinateurs le font majoritairement de façon automatique. Notons que les piles des avertisseurs sont aussi à changer durant le changement d’heure.