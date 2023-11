Le Groupe TVA annonce une restructuration et met à pied plus de 500 employés

Le Groupe TVA a annoncé jeudi la mise à pied de 547 employés, soit 31 % de son effectif, dans le cadre d’une restructuration qui comprend la refonte de son secteur de l’information, la fin de ses activités de production interne en contenu de divertissement et l’optimisation de son parc immobilier.

Après avoir annoncé la suppression de 140 postes en février, le Groupe TVA dévoile de nouvelles coupes. Parmi les 547 employés qui seront licenciés, on en compte 300 en production interne, 98 liés aux opérations des stations régionales de TVA et 149 dans d’autres secteurs.

Les personnes touchées recevront un préavis de licenciement d’au moins 16 semaines, a indiqué le Groupe par voie de communiqué.

L’entreprise met également fin à la production interne de ses émissions de divertissement. Les émissions Le Tricheur, La Poule aux œufs d’or et VLOG demeureront à l’antenne de TVA, mais leur production sera dorénavant entre les mains de producteurs externes.

Seules les émissions matinales Salut Bonjour et Salut Bonjour Week-end, les bulletins de nouvelles, les contenus d’information de TVA et de LCN, et certaines émissions de TVA Sports continueront d’être produites à l’interne.

Le Groupe TVA a également annoncé jeudi l’optimisation de son parc immobilier. L’entreprise dit être en «réflexion quant à la prochaine vocation du bâtiment de son siège social, situé au 1600, boulevard de Maisonneuve Est», et vouloir concentrer ses activités dans le bâtiment du 4545 rue Frontenac, à Montréal.

«La direction souhaite entamer une discussion avec les autorités municipales de Montréal et le gouvernement du Québec, eu égard à la pénurie de logements, sur la possibilité de convertir l’immeuble en logements sociaux», peut-on lire dans le communiqué diffusé par le groupe, jeudi après-midi.

L’immeuble de la rue Frontenac accueillera les équipes des médias de Québecor et des magazines de TVA Publications.

Cette mesure fait partie de la restructuration du secteur de l’information dévoilée par l’entreprise. Alors qu’à Montréal, les équipes des médias traditionnels et numériques de Québecor seront réunies dans l’immeuble de la rue Frontenac, dans la capitale provinciale, les équipes du Journal de Québec emménageront dans les bureaux de TVA Québec.

Le Groupe TVA a aussi annoncé que TVA Québec assurera désormais l’enregistrement des bulletins de nouvelles de toutes les stations régionales.

Même si l’entreprise dit qu’elle «procédera à une réduction de son parc immobilier en région», elle assure que les antennes de TVA de l’Est-du-Québec, du Saguenay−Lac-Saint-Jean, de Sherbrooke et de Trois-Rivières seront maintenues.

Le Groupe TVA affirme également avoir formé un comité de transition pour accompagner les employés au courant de cette période de restructuration.