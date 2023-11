Services réduits et ralentis au CISSS de la Côte-Nord le 6 novembre

La journée de grève du personnel de la fonction publique force la fermeture des écoles en avant-midi et nuira également à certains service du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord, le 6 novembre.

En effet, l’organisation de santé avise que « certains services seront réduits et pourraient être ralentis ».

« Les rendez-vous planifiés cette journée auront lieu tel que prévu. Si des rendez-vous devaient être annulés, les personnes seront contactées directement afin d’en être informées », est-il précisé dans un communiqué de presse.

Toutes les installations du CISSS de la Côte-Nord demeureront ouvertes, à l’exception du CLSC Marie-Leblanc-Côté de Chute-aux-Outardes qui sera exceptionnellement fermé de 7 h 30 à midi le 6 novembre.

« L’employeur et les instances syndicales du CISSS travaillent en collaboration pour maintenir les services essentiels identifiés », peut-on lire.

L’accès pour les usagers aux services de l’établissement devra aussi être assuré en tout temps.

La direction du CISSS de la Côte-Nord se dit « consciente des répercussions que peut engendrer cette situation sur les usagers » et remercie la population pour sa collaboration.

Bon déroulement des opérations

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) tient à rassurer la population quant aux répercussions des journées de grève annoncées pour la semaine du 6 novembre. Une cellule de coordination a été mise en place pour assurer le bon déroulement des opérations. Elle sera en contact régulier avec les établissements.

Précisons d’une part que les services d’urgence et de soins intensifs seront fournis comme à la normale à l’ensemble de la population. D’autre part, il a été convenu avec chaque établissement qu’une proportion minimale du personnel soit présente pour assurer les services essentiels à la population.

De même, le MSSS tient à préciser que les services essentiels seront assurés dans les secteurs touchant les services sociaux, notamment en protection de la jeunesse et en santé mentale, ainsi que dans l’ensemble des installations offrant de l’hébergement et des soins aux personnes aînées et à celles ayant des besoins particuliers.