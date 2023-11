Coup d’œil sur la Côte-Nord

L’Institut de la statistique du Québec a publié le 1er novembre son Panorama des régions du Québec. L’ouvrage de référence présente un ensemble de statistiques sur les régions administratives et les MRC. Voici les grandes lignes du portrait de la Côte-Nord.

90 405

La population totale de la Côte-Nord, en date du 1er juillet 2022, se chiffre à 90 405 habitants. Elle a légèrement diminué entre 2021 et 2022, soit de 138 personnes. C’est la seule région où l’on observe une baisse de la population. Toutefois, le niveau de la décroissance reste relativement faible depuis trois ans. La Côte-Nord est la deuxième région la moins populeuse derrière le Nord-du-Québec.

8 729 M$

À la suite des effets de la pandémie en 2020, le produit intérieur brut (PIB) a augmenté dans toutes les régions en 2021. La hausse la plus notable, en termes de pourcentage, a été observée dans la région de la Côte-Nord. Il se chiffre à 8 729 M$, ce qui est une augmentation de 18,9 % par rapport à l’année précédente. Cela s’explique, entre autres, par la vigueur du secteur de l’extraction minière, l’exploitation en carrière ainsi que l’extraction du pétrole et du gaz.

33 625 $

Le revenu disponible par habitant, en 2021, est 33 625 $, une augmentation de 4,2 %. L’emploi est cependant en décroissance sur la Côte-Nord et le Nord-du-Québec, où le total d’emplois des deux régions connaît une baisse de 13,1 %. Le taux de chômage, chez les 15-64 ans en 2022, pour les deux régions, est de 4,2 %, une variation non significative de 0,2 point de pourcentage.

4,2 %

Sur la Côte-Nord, 68,5 % des ménages sont propriétaires, 27,3 % sont locataires et 4,2 % résident dans des logements fournis par le gouvernement local, la Première Nation ou la bande indienne. Ces types d’habitation forment une catégorie en dehors de la classification habituelle et ne représentent que 0,2 % des ménages privés au Québec.

80,6 %

Près de 80,6 % de la population nord-côtière détient un certificat ou un diplôme d’études secondaires, collégiales, universitaires ou de toute autre école de métiers. De cette proportion, 16,9 % des gens possèdent un diplôme universitaire. Ce sont environ 19,5 % des Nord-Côtiers qui n’ont ni diplôme ni certificat.

Disparités entre les MRC

La région de la Côte-Nord se caractérise par des disparités infrarégionales. Cela se voit, entre autres, au niveau du revenu disponible par habitant. Concrètement, la MRC de Caniapiscau affiche le revenu le plus élevé de toutes les MRC du Québec, alors que celui de La Haute-Côte-Nord demeure parmi les plus bas.

Les différences sont aussi notables concernant la répartition de la population. Caniapiscau se distingue par la proportion de personnes âgées de 65 ans et plus, qui est de 4,5 %, la plus faible de la province. En outre, le taux de travailleurs y est le plus élevé. Mais, l’écart entre les sexes demeure marqué, il y a une grande différence en faveur des hommes.

Selon l’exercice financier de 2023 des municipalités, Le Golfe-du-Saint-Laurent est la MRC au Québec où la valeur moyenne des résidences unifamiliales est la plus faible.

* Toutes les données de cette page proviennent du Panorama des régions du Québec : portrait statistique des régions et des MRC publié par l’Institut de la statistique du Québec.