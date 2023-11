Les Bergeronnes lancent leur budget participatif

La Municipalité des Bergeronnes fait appel à ses citoyens pour déposer des projets qui font une différence au sein de leur communauté en marge de son budget participatif qui dispose de 15 000 $ pour réaliser des initiatives citoyennes.

Depuis le 27 octobre, tout résident âgé de 6 ans et plus et possédant une adresse civique ou étant propriétaire sur le territoire ainsi que toutes les personnes étudiant ou travaillant aux Bergeronnes peuvent soumettre des projets et voter.

« En tant que gestionnaire d’un projet inclusif, le comité du Budget participatif souhaite faire participer tous ceux qui contribuent à faire des Bergeronnes un village vivant », précise l’instance municipale par voie de communiqué.

Le projet de budget participatif est issu d’une volonté politique et constitue un projet-pilote pour la MRC de La Haute-Côte-Nord, principal bailleur de fonds de ce projet qui, de par son Fonds québécois d’initiatives sociale, a injecté une somme de 9 965 $.

Favorisant l’inclusion sociale et le sentiment d’appartenance des citoyens, ce processus démocratique intergénérationnel vise particulièrement les jeunes.

« Il a pour but de susciter l’intérêt de la population pour la politique municipale, d’utiliser l’intelligence collective pour la création d’un projet commun, de mobiliser et de donner aux citoyens le sentiment qu’ils possèdent un pouvoir d’agir et qu’ils peuvent faire une différence au sein de leur communauté », est-il indiqué dans le communiqué de presse.

La date butoir de l’appel de projets est fixée au 20 novembre à midi. À la fin janvier, les citoyens seront appelés à voter pour leur idée favorite pendant un mois. C’est donc en février que les résultats seront dévoilés.

Pour soumettre un projet, il faut compléter le formulaire de collecte des idées sur le site Internet de la Municipalité ou sur sa page Facebook. Des documents papier sont également disponibles à la bibliothèque ainsi qu’à l’édifice municipal.