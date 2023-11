Éprouvés, les producteurs agricoles réclament plus de soutien

Réunis en assemblée générale annuelle le 25 octobre dernier, les producteurs agricoles de la Capitale-Nationale et de la Côte-Nord réitèrent leurs demandes envers les gouvernements, notamment une bonification des programmes et plus de liquidités.

« La dernière année n’a pas été de tout repos pour les entreprises agricoles de la Capitale-Nationale et de la Côte-Nord et il y avait beaucoup d’émotion dans l’air lors de l’assemblée générale annuelle de la Fédération », fait savoir la Fédération de l’Union des producteurs agricoles des deux régions dans un communiqué.

Neuf résolutions ont été adoptées lors de l’AGA. Celles-ci traitaient, entre autres, de la bonification des programmes de la Financière agricole du Québec et de la nécessité qu’elle adapte ses programmes d’assurance et de financement à la réalité d’aujourd’hui.

Il était également question de l’accès à la propriété des terres agricoles et de l’importance que celles-ci ne soient pas cédées à des propriétaires non-agriculteurs. Enfin, il était demandé de veiller à ce que les produits importés respectent les normes exigées au Canada et par l’industrie pour pouvoir accéder à nos marchés.

« Cela fait plusieurs mois que je le mentionne, il est nécessaire que nos gouvernements agissent rapidement et mettent en place des programmes d’urgence pour amener de la liquidité aux entreprises agricoles. (…) Il est grand temps que nos élus mettent en place des solutions adaptées à notre situation », soutient le président de la Fédération de l’UPA de la Capitale-Nationale–Côte-Nord, Yves Laurencelle, réélu par acclamation lors de l’AGA.