Lise Dion est sous surveillance médicale au lendemain de l’annulation d’un spectacle

L’humoriste Lise Dion se trouve samedi «sous surveillance médicale», au lendemain d’un malaise qui l’a forcé à annuler un spectacle prévu en soirée à Saint-Eustache, a confirmé son gérant.

«Daniel Senneville, gérant de l’humoriste, confirme que Lise Dion a été victime d’un malaise hier soir (vendredi) avant d’entrer sur scène à la salle de spectacle Le Zénith de Saint-Eustache», a indiqué dans un communiqué SMAC Communications, qui s’occupe des relations de presse de l’artiste.

«Elle est actuellement sous surveillance médicale. Aucun autre commentaire ne sera émis pour le moment», a-t-on ajouté.

Il devait s’agir d’un dernier spectacle en carrière à Saint-Eustache pour Lise Dion. Quelques heures avant la représentation de son spectacle «Chu rendue là» au Zénith, elle a mentionné dans une vidéo diffusée sur sa page Facebook que «c’est “rough” pour l’émotion».

L’événement affichait complet dans cette salle d’environ 700 places.

Dans son communiqué, l’équipe de Lise Dion a précisé que les personnes qui détenaient des billets pour le spectacle de vendredi soir seront informées ultérieurement de la procédure de remboursement ou de report.

Il n’a pas été possible de savoir dans l’immédiat ce qu’il adviendra des autres spectacles de Lise Dion prévus ailleurs au Québec plus tard en novembre et en décembre.

Sa tournée «Chu rendue là» a déjà été certifiée triple platine, puisque plus de 300 000 billets ont été vendus.

Sans parler d’un dernier tour de piste avant la retraite, il s’agit de sa dernière tournée avant de se consacrer à plusieurs autres «beaux projets à venir».