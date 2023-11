Première place pour Mme Chose

Dany Chartrand, alias Mme Chose, a remporté le 1er prix du concours de littérature jeunesse de la revue Lurelu dans la catégorie 5 à 9 ans pour son histoire intitulée « Moi, Alicia et les étoiles ». L’autrice Bergeronnaise s’est aussi vu remettre un montant de 1 500 $ dans le cadre de ce concours pan-canadien.

Dany Chartrand, qui réside aux Bergeronnes depuis maintenant 1 an, dit avoir trouvé tout ce qu’il fallait pour écrire l’histoire gagnante du concours sur la Côte-Nord.

« L’histoire est très inspirée d’ici. Tout l’environnement de la région m’a imprégné, dont la beauté des paysages et l’immensité qui a servi de cadre à l’histoire », dévoile-t-elle.

Le jury a aimé le style expressif et imagé, le récit structuré respectant le thème imposé, l’humour et la simplicité du tout. Et ce n’est pas la première fois puisque Mme Chose s’était classée seconde au concours de 2018.

L’histoire met en scène les personnages d’enfants de Charles et Alicia, et cette dernière est en chaise roulante.

« Je trouve que souvent dans les histoires jeunesse, il n’y a pas assez de personnages comme ça. Et quand il y en a ils font pitié », évoque l’autrice.

L’histoire sera publiée dans la revue trimensuelle en 2024, et une illustratrice professionnelle s’occupera du visuel.

” Il est possible de s’abonner à Lurelu pour 25 $ afin d’avoir les revues, sinon il se peut que l’histoire soit disponible en ligne en 2024 “, assure Dany Chartrand.