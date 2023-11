La FTQ demande à Péladeau de maintenir l’existence de TVA Est du Québec

Le transfert de la production des nouvelles de l’Est-du-Québec vers Québec ne permettra pas une couverture adéquate de l’information en région, plaide le conseil régional de la FTQ, qui demande à Pierre Karl Péladeau de reconsidérer ses décisions.

Jeudi dernier, TVA a annoncé la coupure de 546 emplois, soit près de 40 % de ses effectifs, dans un contexte de restructuration pour “sauver TVA”. Là-dessus, on parle de 23 postes chez TVA Est du Québec, ce qui est « une atteinte grave à la diversité et à la qualité de l’information en région », déplore le conseil régional de la FTQ, mercredi.

« Nous demandons à monsieur Péladeau de reconsidérer cette décision et d’explorer des solutions alternatives pour maintenir l’existence de TVA Est du Québec », réclame la fédération par voie de communiqué.

Au final, il restera deux journalistes-caméramans sur la Côte-Nord et deux autres à Rimouski.

« Cette décision met en péril le droit des citoyens à être informés sur les enjeux qui les concernent, à avoir accès à des points de vue variés et à faire entendre leur voix dans le débat public », indique-t-on.

L’organisation interpelle également le CRTC, les gouvernements fédéral et provincial, les municipalités et les communautés d’affaires à s’unir pour empêcher le scénario de se concrétiser. L’information régionale est « essentielle » pour le développement économique, social et culturel de la communauté, selon le conseil régional de la FTQ.

« Avec un bulletin de 18 minutes, il ne faut pas s’attendre à avoir la même couverture qu’auparavant ! », avance-t-on. « Le fait que toutes les équipes régionales sur le terrain devront faire parvenir à Québec leur reportage afin qu’il puisse être préenregistré alourdira les façons de faire et réduira de beaucoup le temps que les journalistes auront pour effectuer leur travail sur le terrain », ajoute le conseil.