Une sculpture symbolique érigée aux Escoumins

L’œuvre du sculpteur bergeronnais Éric Maillet a été inaugurée cet après-midi devant la maison de la culture des Escoumins située à l’extrémité est du village.

En présence de la population escouminoise, des élèves de l’école Marie-Immaculée et de membres de la communauté d’Essipit, le maire des Escoumins André Desrosiers est fier du chemin parcouru par sa communauté et celle de la Première Nation voisine, qui permet aujourd’hui de remémorer le passé vers un futur plus serein.

C’est grâce à l’appui financier du Conseil des arts et des lettres du Québec, de la Municipalité des Escoumins et de la Première Nation des Innus Essipit que ce projet a vu le jour.

L’œuvre met en scène un saumon ne parvenant pas à sauter au travers la chute d’eau pour se rendre à sa rivière d’origine afin d’aller frayer plus haut dans la fosse. Le sillage d’une scie de métal encastré dans l’imposante dalle de granite rappelle la construction du moulin à bois et de l’exploitation des forêts ayant mis fin à la reproduction du saumon atlantique dans cette rivière autrefois poissonneuse. La scie et son engrenage font appel à la lune et au soleil qui veillent sur la destinée des enfants dont les histoires sont gravées sur le roc.