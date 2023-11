30 000 $ octroyés aux Crabiers du Nord 

Québec et Ottawa ont fait équipe pour soutenir l’innovation dans l’industrie des pêches. L’entreprise de Portneuf-sur-Mer, Crabiers du Nord inc. a réussi à mettre la main sur 30 126 $ pour se moderniser une fois de plus.

Selon les informations divulguées sur le projet portneuvois, les Crabiers du Nord souhaitent modifier la ligne de transformation de la mactre de Stimpson afin de réduire de manière substantielle la consommation d’eau face à la baisse de la nappe phréatique.

Le chargé de projet aux Crabiers du Nord, Alain Samuel, le précise davantage. « Quand on transforme la mactre de Stimpson, on prend beaucoup d’eau. Notre usine possède ses propres puits qui ont déjà plusieurs années d’existence. Avec la nappe phréatique qui a toujours tendance à baisser, on était rendu à gérer nos productions en fonction de l’eau », explique-t-il.

L’entreprise a donc réfléchi à une solution pour favoriser la régénération de ses trois puits. « La ligne de la mactre de Stimpson consomme environ 300 m3 d’eau par jour. On a trouvé un moyen d’en récupérer 70 m3 et les résultats sont très satisfaisants jusqu’à maintenant », dévoile M. Samuel.

Grâce à un système de redistribution accompagné de 11 réservoirs de grande capacité, l’usine réutilise l’eau consommée pour la production. Le nouveau système est testé depuis le mois de juillet et l’amélioration s’avère notable. « On peut produire d’autres espèces en même temps comme le buccin. Avant, c’était impossible », se réjouit le chargé de projet.

Les Crabiers du Nord ont investi aussi de leurs poches pour réaliser ce projet d’innovation. « Au total, les coûts s’élèvent à environ 60 000 $ », témoigne Alain Samuel, précisant que l’investissement valait le coup. « Si l’usine peut être de plus en plus verte au niveau de l’eau, ce sera avantageux pour nous et pour l’environnement », conclut-il.

Quatre projets financés sur la Côte-Nord :