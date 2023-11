Les travailleurs des réseaux publics de la Côte-Nord manifesteront le 23 novembre

Trois journées de grève s’amorceront demain en marge des négociations des travailleurs des réseaux publics avec le gouvernement. Le point culminant de ce débrayage se tiendra le 23 novembre alors que des membres du Front commun manifesteront à Baie-Comeau.

Les travailleurs en grève ainsi que toute la population de Baie-Comeau et des environs sont invités à manifester devant l’Hôpital Le Royer, dès 8 h. Une grande marche suivra vers 8 h 30.

Selon le Front commun, « la pression s’accentue sur le gouvernement Legault ».

Rappelons qu’ensemble, la CSN, la CSQ, la FTQ et l’APTS représentent plus de 420 000 travailleurs de l’État québécois dans les secteurs publics, en éducation, en santé et dans les services sociaux ainsi qu’en enseignement supérieur.



Les enjeux de cette négociation

• Moyenne salariale des employés du secteur public membres du Front commun : 43 916 $;

• Retard salarial : -11,9 %;

• Retard de rémunération globale : -3,9 %;

• Proportion de femmes parmi les membres du Front commun : 78 %.

*Source : Front commun