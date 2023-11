Papagroove fait paraître son 4e album

Le groupe Papagroove sort son 4e album en carrière, Y’annonce beau !. L’un de ses cofondateurs Sylvain Plante, originaire de Sacré-Cœur, revient sur son implication avec Papagroove, qui est en à sa 17e année de carrière.

Pour le batteur Sylvain Plante, l’essence de Papagroove est avant tout de la « musique de style afro-beat mélangé avec du funk, parsemé d’éléments jazz », indique le Sacré-Cœurois.

C’est pourquoi Y’annonce beau ! se veut un album retour aux sources misant sur le métissage afrobeat et musique urbaine.

« Nous avons fait un effort pour mettre plus de français dans les textes, qui sont signés par le chanteur Sébastien Francisque », révèle-t-il en entrevue au Journal.

Né lors d’une soirée d’improvisation musicale au bar l’Escogriffe à Montréal, Papagroove a connu une rotation de musiciens et présenté de multiples spectacles.

« On jouait de l’afro-beat et on invitait des musiciens à venir improviser avec nous et de fil en aiguille c’est devenu le groupe que l’on connaît aujourd’hui », raconte Sylvain Plante.

« La formation que l’on a maintenant, il y a seulement moi et Gabriel Lajoie à la basse qui sommes là depuis le début », conclut-il.