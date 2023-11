Une dette de 36,8 M$ pour le CISSS de la Côte-Nord

Le Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord présente un déficit de 36 759 840 $ au terme de son exercice financier au 31 mars 2023.

L’organisation a pu compter sur une aide financière exceptionnelle, non récurrente, du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), à la hauteur de 36 M$ durant l’année. C’est ce qui lui a permis de présenter un résultat déficitaire en deçà de ce qui était anticipé au budget initial et aux projections en cours d’année.

L’adjointe à la présidente-directrice générale et agente aux communications du CISSS, Marlène Joseph-Blais, explique qu’en mai 2022, l’organisation avait déposé au MSSS un budget déficitaire de 70 033 697 $. « Malgré le contexte déficitaire, les services à la population ont été maintenus », peut-on lire dans le rapport de gestion du CISSS.

Ce chiffre s’explique principalement par le recours accru à la main-d’œuvre indépendante sur la Côte-Nord, qui est de 18,04 % en date du 31 mars 2023. Notons que le budget total du CISSS pour l’année 2023-2024 est de 641 934 133 $.