Hugo Girard s’associe avec la distillerie Québec North Shore

Hugo Girard a dévoilé sur les réseaux sociaux qu’il devient dans un premier temps, porte-parole de l’entreprise distillerie Québec North Shore, mais il s’ajoute également à l’équipe à titre d’actionnaire.

Hugo Girard, qui a rencontré l’équipe de la distillerie Québec North Shore pour la première fois l’été dernier, a tout de suite senti des affinités se dessiner entre lui et l’entreprise.

« C’est à ce moment-là que j’ai goûté à leurs produits et qu’ils m’ont parlé de la distillerie, ce sont de véritables passionnés », raconte-t-il en entrevue au journal le Manic. Il ajoute que les produits sont uniques, régionaux et différents et c’est ce qu’il l’a charmé.

L’équipe de la distillerie Québec North Shore a approché Hugo Girard pour devenir le porte-parole de l’entreprise par contre, l’homme fort avait envie d’encore plus contribuer. C’est à ce moment qu’il a manifesté son intérêt de s’ajouter comme actionnaire de l’entreprise nord-côtière.

« Savoir que c’est fait avec des produits de la Côte-Nord, ç’a me touchait vraiment et je me sentais investi. C’est à ce moment-là que j’ai démontré mon intention de pouvoir m’impliquer et d’embarquer dans le bateau, ça me tenait à cœur », confie-t-il.

Du côté de l’équipe de la distillerie Québec North Shore, ils soulignent que l’arrivée d’Hugo Girard permettra assurément une visibilité, « son esprit entrepreneurial et sa détermination, dans le but de créer des produits qui plairont non seulement aux gens d’ici, mais aussi à l’extérieur des frontières du pays », ont-ils mentionné sur les réseaux sociaux.