Le Tournoi Jouzy pour partir le bal

C’est dès ce jeudi 23 novembre que le premier tournoi de hockey mineur sur la Côte-Nord sera disputé. La 33e édition du Tournoi Jouzy occupera l’aréna du Complexe récréatif et culturel de Port-Cartier jusqu’à dimanche.

Quatre formations s’affronteront dans le M15 B, cinq dans le M15 A et neuf dans le M18 A. Les prétendants aux titres sont de Port-Cartier (Gaulois), Sept-Îles (Basques), Uashat mak Mani-utenam (Mikun), Havre-Saint-Pierre (Macareux), Baie-Comeau (Vikings), Pessamit (Castors) et Haute-Côte-Nord (Prédateurs). Ces deux dernières associations font d’ailleurs équipe dans les deux classes du M15.

Pas moins de 35 matchs sont à l’horaire. Une nouvelle formule est aussi mise de l’avant, celle gagnant/perdant, tout en assurant trois parties pour chacun des clubs. Les finales sont prévues en après-midi dimanche, soit à 13h40 pour le M15 B, à 14h50 pour le M15 A et à 16h pour le M18 A.

L’ouverture officielle se fera le vendredi 24 novembre, vers 19h30. Pour consulter l’horaire complet du 33e Tournoi Jouzy de Port-Cartier ahaportcartier.com/fr/page/tournois.html.

Par après, décembre s’ouvrira avec le Tournoi de hockey mineur de Baie-Comeau, sur deux fins de semaine, du 1er au 3 pour le M11 et le M13 et du 8 au 10 pour le M9, M15 et M18.