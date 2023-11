De nouvelles activités pour aînés aux Escoumins

Le centre de jour pour aînés Les Amis du Rayon d’Or, déjà actif à Sacré-Cœur, Tadoussac et Les Bergeronnes sera désormais présent aux Escoumins, tous les jeudis du mois, à partir de 2024.

L’organisme, qui existe déjà depuis un bon nombre d’années, souhaitait étendre ses activités aux Escoumins avec un nouveau groupe d’aînés.

« Il y avait ce genre de services aux Escoumins avant et, pendant un moment, ça avait arrêté », raconte Nathalie Belluye, coordonnatrice des Amis du Rayon d’Or.

L’organisme adopte une formule de rencontre avec ses différents groupes chaque semaine, en plus d’organiser des activités pour des occasions spéciales.

« Par exemple, on peut tenir des bingos, pratiquer le sport sur chaise, jouer à des jeux pour travailler la mémoire », cite la coordonnatrice en exemple.

Plusieurs intervenants sont également invités à faire participer les groupes d’aînés sur des sujets divers comme la santé mentale, la nutrition, la saine gestion financière et la santé dentaire.

« On veut favoriser le vieillissement actif et le maintien à domicile de nos aînés. On fait tout ça pour qu’ils restent actifs, et qu’ils aillent dans un Centre d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD) le plus tard possible », explique Nathalie Belluye avec humour.

Les aînés de 65 ans et plus peuvent contacter l’organisme, et sa coordonnatrice assure qu’il y aura un pamphlet d’informations qui sera disponible sur le territoire afin de faire monter les effectifs des cohortes à un maximum de 15 aînés, dont un nouveau groupe aux Escoumins.

« On remarque que les aînés que l’on rencontre tissent des liens sociaux et sont de bonne humeur », explique la coordonnatrice.

« Ça brise l’isolement et nos activités et nos rencontres leur donnent une bonne estime de soi », ajoute-t-elle.