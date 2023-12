Un hiver plus chaud est prévu à la grandeur du pays

Les hivers canadiens sont de plus en plus chauds et des températures au-dessus de la normale sont prévues dans tout le pays pour la saison à venir.

Les prévisions d’Environnement et Changement climatique Canada indiquent que l’hiver sera plus chaud qu’à l’habitude et «les changements climatiques d’origine humaine et un fort El Niño contribuent tous deux à ce réchauffement», selon l’agence fédérale.

Lors d’une présentation aux médias vendredi, des représentants du ministère ont présenté des tableaux qui indiquent que l’hiver canadien s’est réchauffé de presque trois degrés Celsius, en moyenne, depuis 1948.

Sur cette augmentation, presque deux degrés sont attribués aux changements climatiques causés par les humains, selon le ministère fédéral.