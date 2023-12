Proaxion Côte-Nord est déclarée franchisé de l’année

Benjamin Salgado, propriétaire de la franchise Proaxion Côte-Nord, a reçu une belle récompense lors du dernier congrès du Groupe Uptimum. Proaxion Côte-Nord est nommée franchise de l’année 2023.

Ce prix, il l’accorde à l’ensemble de ses employés. « Sans mon équipe, je ne pourrais pas y arriver », déclare-t-il. Établie sur la Côte-Nord depuis environ trois ans, la franchise a connu une croissance notable.

« C’est avant tout une année de croissance. Ça a été assez dynamique au sein du groupe. […] Le boom pour cette franchise-là a vraiment été au courant de l’année 2022. L’entreprise a passé de quelques employés seulement à plus de 70 en date d’aujourd’hui », note M. Salgado.

Cette année, il la qualifie de « sensationnelle »

Gains importants

M. Salgado se dit fier de l’acquisition de gros clients sur le territoire. « Nous avons Hydro-Québec avec l’ensemble des postes et de nombreuses centrales et centres administratifs sur la Côte-Nord », souligne-t-il.

« On a aussi beaucoup de clients commerciaux au niveau de leur entretien ménager », poursuit-il.

Alors que le « gros bassin » de la franchise et de ses employés se trouve à Baie-Comeau, l’entrepreneur souhaite étendre davantage ses activités. « Dans la prochaine année, on veut s’attaquer au marché de Sept-Îles notamment pour consolider notre croissance », affirme ce dernier.

Rapide

« Le défi c’est de s’assurer que la structure est adéquate », affirme Benjamin Salgado, conscient du défi de continuer sa progression à titre de franchise.

Même si la croissance a été rapide, ce dernier souhaite que ça perdure. « On est une entreprise relativement jeune. Le but, c’est de devenir un pilier de notre économie sur la Côte-Nord et d’augmenter la visibilité », lance M. Salgado.

Pour lui, il est important « d’écouter ce que les employés ont à dire et ce que les clients demandent ».

« Il faut aussi garder le côté personnel de la chose, la proximité. Les gens nous le disent sur le terrain. On est avec nos employés, qui eux sont sur le terrain un peu partout », conclut-il.