(Mise à jour 13h38) «Fuck you Simon»: Jolin-Barrette dénonce Alexandre Leduc

Le leader parlementaire de Québec solidaire (QS), Alexandre Leduc, a dit mercredi à son homologue du gouvernement, Simon Jolin-Barrette, d’aller se faire foutre en plein Salon bleu.

M. Leduc a lancé «Fuck you Simon» hors micro, ce qu’ont corroboré à la fois la leader adjointe de l’opposition, Michelle Setlakwe, et la députée caquiste Sylvie D’Amours.

«J’ai tenu des propos inacceptables envers Simon Jolin-Barrette, a rapidement reconnu M. Leduc sur le réseau X, anciennement Twitter. Mes mots ont dépassé ma pensée et je m’en excuse sincèrement. C’est un collègue que j’apprécie et je vais mieux gérer mes émotions dans le futur. Mes excuses également à la présidente.»

C’était après la période de questions, à l’étape des renseignements sur les travaux parlementaires, et la tension était alors en train de monter.

M. Leduc revenait sur des propos tenus par sa collègue Christine Labrie la semaine dernière, jugés non parlementaires par la présidente Nathalie Roy, pour demander des éclaircissements.

M. Jolin-Barrette contestait l’intervention de son adversaire quand tout à coup, M. Leduc s’est emporté.

«Je n’accepte pas de me faire injurier par Québec solidaire sur un parquet de l’Assemblée nationale lorsque j’exerce mes fonctions de leader du gouvernement, de me faire dire: ‘fuck you Simon!’ Tout le monde a compris ici. (…) Ce sont des propos radicaux, irrespectueux. (…) En français, ça veut dire: ‘va te faire foutre, Simon!’»

«Heureusement, je n’ai pas entendu ces propos», s’est défendue la vice-présidente de l’Assemblée, Chantal Soucy, qui modérait alors les travaux.

«Mais je rappelle qu’il est inacceptable de tenir ces propos-là en cette Chambre.»

Même de l’autre côté des banquettes du gouvernement, la leader parlementaire adjointe de l’opposition officielle, Michelle Setlakwe, est venue cautionner les protestations de M. Jolin-Barrette.

«Les propos ont été très clairs, inadmissibles, indignes, ils doivent jamais être prononcés entre collègues, c’est ce qu’on enseigne à nos enfants, et surtout pas dans l’enceinte du Salon bleu. Ça doit être dénoncé.»

